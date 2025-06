Disperso in montagna nel Pesarese, trovato vivo dopo tre giorni

agenzia

Il 71enne è ferito e affamato, ricoverato ad Ancona

ANCONA, 11 GIU – Dopo tre giorni di ricerche, ritrovato vivo e portato in ospedale per accertamenti un uomo di 71 anni disperso da domenica pomeriggio nella zona del Monte Nerone dopo che aveva partecipato al rito della transumanza nel Pesarese. E’ accaduto nella zona del Monte Nerone vicino Piobbico dove l’uomo, evidentemente per una caduta, si è procurato lesioni che lo hanno di fatto immobilizzato sul posto. Ferito e affamato, in considerazione dei tre giorni trascorsi in montagna senza viveri, il 71enne non versa comunque in pericolo di vita. L’uomo era uscito di casa per un’escursione organizzata e non era rientrato: la segnalazione aveva fatto scattare le operazioni di ricerca. La centrale operativa 112 ha attivato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico che ha operato con una decina di tecnici, di cui un conduttore cinofilo e dei tecnici di soccorso in forra. In base alle prime informazioni raccolte dai Carabinieri e in collaborazione con i Vigili del Fuoco, i tecnici del Soccorso Alpino hanno percorso i sentieri principali del Monte Nerone, dal Rifugio Corsini (ultimo punto di avvistamento certo) verso valle. Con il passare dei giorni, è arrivata una segnalazione di avvistamento, che ha permesso di restringere il campo di ricerca. Oggi, verso le 15, l’uomo è stato ritrovato vivo all’interno della Forra dell’Infernaccio, in Val d’Abisso, nonostante avesse trascorso tre notti all’aperto. Il ritrovamento è stato effettuato da due tecnici del Soccorso Alpino di Sondrio in vacanza. Per il recupero dell’escursionista è stata attivata l’eliambulanza Icaro 02 che ha sbarcato sul posto il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico e l’equipe sanitaria tramite verricello. Dopo averlo stabilizzato ed imbarellato, il paziente è stato elitrasportato al campo sportivo di Piobbico per delle esigenze sanitarie e successivamente elitrasportato all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

