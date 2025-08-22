Disperso sul Gran Sasso, ricerche da ieri sera sul monte Prena

agenzia

L'auto trovata lungo la via normale, incerte condizioni meteo

L’AQUILA, 22 AGO – Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo sono operative da ieri sera per rintracciare un uomo che non ha fatto ritorno dopo un’escursione sul Gran Sasso. La sua vettura è stata localizzata lungo la strada che conduce alla via normale del monte Prena, nell’Appennino abruzzese, un massiccio, visibile da Campo Imperatore, che si presenta come una montagna selvaggia, con canalini incassati e guglie. Un percorso impegnativo, che richiama ogni anno numerosi escursionisti. Le ricerche sono riprese questa mattina con il supporto dell’elisoccorso partito da L’Aquila, che ha sorvolato l’area per individuare tracce utili. Si lavora in condizioni rese difficili dalle condizioni variabili di meteo, con temporali forti registrati stanotte e aumento progressivo delle nuvole sul Gran Sasso nell’arco della mattinata.

