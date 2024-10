Disperso tra i boschi nell’Ascolano, ricerche da quattro ore

agenzia

Colle d'Arquata, in azione anche cinofili, elicotteri e droni

ROMA, 01 OTT – Da circa quattro ore i vigili del fuoco del locale presidio e le squadre di Soccorso Alpino di Ascoli Piceno sono impegnati nella ricerca di un 65enne di Folignano, cercatore di funghi disperso tra i boschi nella frazione di Colle d’Arquata (Ascoli Piceno), che era insieme al fratello. In supporto anche una squadra dei vigili del fuoco giunta da Ascoli. Sul posto si sta approntando un’unità di Comando locale con la presenza del funzionario di turno. Stanno raggiungendo la zona i nuclei Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) e cinofilo dai Comandi di Fermo, Macerata, Pesaro Urbino e L’Aquila. Dal Comando di Ascoli Piceno. A supporto delle squadre impegnate via terra, che stanno conducendo le ricerche dalle 17.45, sta sorvolando la zona un elicottero dell’Aereonautica Militare dotato di camere termografiche per individuare eventuali fonti di calore, con a bordo un tecnico del Corpo nazionale del Soccorso Alpino. Presenti sul posto anche i carabinieri ed i carabinieri Forestali.

