Disponibile ‘a colpire Occidente’ giovane arrestato dal Ros

Pronto a unirsi a 'pericolosa' articolazione Stato Islamico

PERUGIA, 18 GIU – Avrebbe dato la propria disponibilità a unirsi alla “pericolosa” articolazione dello Stato Islamico (indicata come Iskp), operante in Khorasan (una porzione di territorio fra Afghanistan, Kazakistan, Kirghistan, Uzbekistan e Cina) nonché “a colpire in Occidente” il ventenne di origine marocchina dimorante a Perugia arrestato dai carabinieri del Ros per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Le complesse indagini rientrano nella più ampia attività del Ros tesa a monitorare il web, “spazio ove soggetti di diversa età, estrazione sociale, culturale ed economica possono essere coinvolti in processi di radicalizzazione in chiave islamista” si spiega in una nota diffusa dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone. E’ stato così individuato il giovane risultato dotato di elevate competenze tecnologiche. L’indagato sarebbe stato anche in contatto diretto con un membro del Iskp (presente all’interno di alcuni campi di addestramento gestiti da quella articolazione terroristica) con il quale avrebbe condiviso un “piano” – da mantenere segreto e come tale non meglio specificato – riconducibile alle finalità criminali dell’associazione terroristica. A tal fine – è emerso sempre dalle indagini del Ros – il giovane si sarebbe addestrato, attraverso specifiche istruzioni reperite sui canali ufficiali dello Stato islamico, a confezionare ordigni esplosivi artigianali, avendone anche le capacità tecnico-teoriche. Avrebbe inoltre intrattenuto contatti, sia personali che virtuali, con soggetti da indottrinare ai quali avrebbe inviato il copioso materiale propagandistico da lui acquisito nel tempo on-line. Nel corso dell’arresto, i carabinieri hanno sequestrato vario materiale informatico che sarà ora oggetto di analisi.

