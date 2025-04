Distrusse opera di Ai Weiwei, ‘ho reso la sua storia popolare’

agenzia

Il pittore Vaclav Pisvejc condannato a 1 anno e 4 mesi a Bologna

BOLOGNA, 29 APR – Con il volto sorridente, indossando una maglietta con stampato davanti il volto di Ai Weiwei e dietro il nome dell’artista scritto in cinese, si è presentato nell’aula del Tribunale di Bologna facendo il simbolo della vittoria. Lo stesso gesto fatto anche un’ora dopo, quando è uscito dall’aula con una condanna a 1 anno e 4 mesi per distruzione di beni culturali o paesaggistici, mentre gli agenti della polizia penitenziaria lo facevano salire sul furgone per riportarlo nel carcere di Firenze. Il pittore 57enne della Repubblica Ceca, Vaclav Pisvejc, con un italiano stentato, ha anche rilasciato dichiarazioni spontanee, dicendo di aver conosciuto Ai Weiwei il giorno prima della mostra e spiegando sostanzialmente di aver distrutto l’opera, il 20 settembre 2024, per perorare la sua causa, visto che in Cina è considerato un dissidente, riabilitato solo in parte dal regime. Insomma, “per denunciare la sua condizione e rendere la sua storia popolare”. Parole che non sono servite ad evitargli la condanna. L’opera, dal valore di 260mila euro era stata colpita durante il vernissage della mostra ‘Who am I?’ a Palazzo Fava di Bologna. Pisvejc, artista e pittore, non nuovo a intemperanze di questo tipo (nel 2018 ruppe un quadro in testa a Marina Abramović), si scagliò contro l’opera ‘Porcelain cube’, facendola in mille pezzi. Il 57enne venne bloccato e consegnato agli agenti che lo portarono in Questura.

