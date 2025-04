Dl P.a.:assegno di cura per studenti con disabilità in accademie

agenzia

Bernini, scelta di civiltà

ROMA, 18 APR – “Chi studia, chi crea, chi sogna un futuro nell’arte, nella musica, nel design non può essere lasciato solo. Estendere il sostegno agli studenti con disabilità gravissima anche ad accademie, conservatori e istituti di design finora esclusi non solo rafforza il diritto allo studio, ma rappresenta una scelta di civiltà. Perché formare significa includere. Studiare deve essere un’opportunità per tutti. Davvero”. Lo afferma la ministra dell’Università Anna Maria Bernini dopo che è arrivato il via libera, nell’ambito del decreto Pa, a una misura che promuove e sostiene il diritto allo studio degli studenti con disabilità gravissima iscritti alle accademie, conservatori e istituti di design. La norma interviene su un vuoto normativo che, fino ad oggi, non consentiva alle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) di prevedere nei propri servizi l’assegnazione di personale dedicato all’assistenza individuale di studenti con disabilità particolarmente gravi. In particolare, viene introdotto il riconoscimento di un “assegno di cura” forfettario, finalizzato a coprire le spese sostenute per personale qualificato destinato all’assistenza dello studente durante le lezioni e le attività connesse al proprio percorso formativo. Le risorse necessarie saranno garantite attraverso il Fondo del Ministero dell’Università e della Ricerca da 2 milioni di euro, a cui ora potranno accedere anche le istituzioni Afam.

