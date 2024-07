Dl Salva-Casa, approvato emendamento che concede l’abitabilità anche a mini case con riduzioni di altezze e superfici

IL P§ROVVEDIMENTO

La riduzione delle superfici e delle altezze approvata con un emendamento nel Salva-Casa, che consente l’abitabilità anche per mini-case, mette sul mercato molti immobili «andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori – specialmente nelle grandi città – oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo». E’ quanto afferma il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini che sui social sottolinea: «una bella vittoria della Lega, una promessa mantenuta».

«È passato in Commissione Ambiente alla Camera – spiega il ministro – l’emendamento al decreto Salva-casa che supera una legge in piedi dal 1975 (!) e riabilita finalmente tante proprietà, rendendo abitabili anche quelle con 2,40m di altezza e con una superficie di 28 mq per 2 persone e di 20 mq per 1 persona. Una misura che rimette sul mercato numerosi appartamenti andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori – specialmente nelle grandi città – oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo».

«Ora – prosegue il ministro – il testo passa all’Aula di Montecitorio prima di chiudere il suo percorso al Senato. Avanti tutta!».

La protesta