Dl sicurezza: pg Napoli, doppio binario che non ci piace

agenzia

"Norme rispettose dei colletti bianchi, molto dure sul dissenso"

NAPOLI, 13 GIU – “Io penso che le norme che sono state via via adottate siano chiaramente a doppio binario: molto rispettose nei confronti dei colletti bianchi, molto dure nei confronti della marginalità o anche nei confronti del dissenso”. Lo ha detto il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro nel corso di una conferenza stampa indetta per illustrare il nuovo servizio di vigilanza che sta sostituendo le forze di polizia ai varchi delle sedi giudiziarie del distretto della corte di appello di Napoli. “Applicheremo le norme così come sono state approvate. Non so se saranno efficaci, però certamente questo è un doppio binario che non ci piace”, ha concluso il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA