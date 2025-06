Docente Bicocca, nostra traccia era una bella sfida

agenzia

Marianna D'Ovidio, 'tema della ricerca scelta non casuale oggi'

(di Gioia Giudici) (ANSA) – MILANO, 19 GIU – “La traccia non era facile, è una bella sfida parlare di temi come la globalizzazione e di come si riverbera su nostri territori” dice all’ANSA Marianna D’Ovidio. Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, insieme al collega Giampaolo Nuvolati, ha curato il volume ‘Temi e metodi per la sociologia del territorio’, edito da Utet, un brano del quale è stato scelto come traccia della seconda prova di Maturità 2025 per il liceo delle Scienze Umane. “La scelta del nostro lavoro è stata una grande sorpresa, non ce lo aspettavamo assolutamente, ma ci tengo a sottolineare – spiega D’Ovidio – che il volume è il risultato di uno sforzo collettivo. Io e Nuvolati abbiamo messo insieme un gruppo di colleghi dell’università, tra cui molti precari, che rappresentano una componente essenziale del nostro lavoro e delle università. Anche per questo motivo la notizia ci fa doppiamente piacere”. Il volume da cui è stato tratto il brano della Maturità “raccoglie sguardi diversi su come fare ricerca sul territorio – spiega la curatrice – La parte sulla globalizzazione in particolare è stata curata da Alessandra Terenzi, che ora lavora all’Università di Pisa, e affronta la questione su tre linee di ricerca: la globalizzazione e le disuguaglianze, il globale e il locale come continuum, la post-globalizzazione, che, senza entrare nella politica, si potrebbe spiegare con un esempio come i dazi di Trump”. Nella ricerca vengono poi trattate le questioni urbane cruciali di oggi, che per D’Ovidio si riassumono in una parola sola: “disuguaglianza, declinata spazialmente in vari modi”. “Il fuoco del volume – precisa la docente – è come fare ricerca su questi temi ed è anche la chiave di lettura scelta per le tracce, anche nel caso di quella di antropologia. Non è un caso, perchè la società sta cambiando molto in fretta e per capirla bisogna studiarla”. Come hanno fatto in Bicocca e come oggi hanno provato a fare i maturandi: “devo ammettere – conclude D’Ovidio – che sarei molto curiosa di leggere qualche tema, non saprei come fare, ma mi piacerebbe tantissimo”.

