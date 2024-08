Domani e domenica 360mila mezzi in transito su Autostrade AA

agenzia

Bollino rosso 9 e 11/8; bollino nero sabato 10

TRIESTE, 08 AGO – Tra sabato e domenica è previsto il transito di 360 mila mezzi sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Numeri che confermano quanto già accaduto lo scorso fine settimana quando si è registrato un flusso di traffico di +5,8% sabato 3 (195 mila transiti) rispetto allo stesso sabato del 2023 e del 9,3% (168 mila transiti) domenica 4 sulla domenica 2023. Il segno più caratterizza principalmente i “caselli del mare” con Latisana che a fine giornata di sabato ha registrato +9,3% (17 mila transiti) e San Donà (+11,4%; 11.300). In testa si conferma la barriera di Trieste/Lisert con 23.200 transiti, circa 600 in meno rispetto al 2023 (-1,9%). Differenza recuperata da Villesse (15.600 transiti, 800 in più sul 2023) a dimostrazione che quest’ ultima barriera è sempre più utilizzata dagli automobilisti come alternativa per chi è diretto verso Slovenia e Croazia. Per quanto riguarda i bollini, sarà rosso domani venerdì 9 con traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste per tutta la giornata e al mattino sulla A57 Tangenziale di Mestre. Sabato 10 sarà caratterizzato dal terzo bollino nero di questa stagione estiva e quindi si avrà al mattino e al pomeriggio traffico critico in A4 in direzione Trieste. Code potrebbero verificarsi nel tratto a due corsie San Donà – Portogruaro, in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari, in prossimità del Nodo di Palmanova, in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in uscita alla barriera di Cordignano sulla A28 (Conegliano-Portogruaro). Domenica 11 di nuovo bollino rosso e ancora una volta traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 16 alle 22 di venerdì 9 agosto, dalle 8 alle 22 di sabato 10 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 11. Saranno circa 220 le persone operative sabato con la presenza anche dei presidi sanitari a San Donà di Piave e a San Giorgio di Nogaro.

