agenzia

Alla Camera e al Senato

ROMA, 20 GEN – Prevista per domani alle 18,30 l’informativa del ministro Matteo Salvini alla Camera sui problemi riguardanti il traffico ferroviario. Quella al Senato è prevista invece per mercoledì alle 15,30. Lo si legge in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA