Domani notte torna l’ora solare. Ma spostare indietro le lancette non piace a tutti. Dibattito acceso anche in Europa

La scelta

Tra sabato 26 e domenica 27 gli orologi torneranno indietro di un’ora (dalle 3 alle 2 di notte). Ma non tutti sono d'accordo al "cambio" due volte l'anno

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre verrà a cessare il periodo dell’ora legale e sarà ristabilita l’ora solare che durerà fino a marzo 2025. Le lancette dell’orologio torneranno quindi indietro di un’ora (dalle 3 alle 2 di notte).

A ricordarlo in una nota è la Fieg, la Federazione degli editori di giornali. Con il ripristino dell’ora solare non si verificherà, a differenza del momento di entrata in vigore dell’ora legale, uno sfasamento tra i tempi di lavorazione dei giornali e gli orari di partenza degli stessi. I tempi di lavorazione dei giornali quotidiani potranno, pertanto, svolgersi senza alcuna variazione – conclude la nota – e senza che si renda necessario anticipare presso le aziende l’applicazione dell’ora solare.