Domani sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22 contro permessi illegittimi, algoritmi e multinazionali

LA PROTESTA

I sindacati dei tassisti confermano lo sciopero nazionale di domani con un’astensione dal servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma si terrà una manifestazione autorizzata in piazza San Silvestro, dalle 11 alle 17. «E’ fondamentale la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l’uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù degli algoritmi e delle multinazionali», spiegano Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani.