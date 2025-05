Domenica con sole e caldo, da martedì maltempo a Nord e Centro

agenzia

Dall'anticiclone africano emperature fino a 26 gradi

ROMA, 18 MAG – Domenica con sole e temperature fino a 26°C su molte zone, ma da martedì 20 maggio si prevede maltempo. Lo indica Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Grazie alla massa d’aria calda portata sul Mediterraneo dall’anticiclone africano si prevede caldo soprattutto sulle pianure del Nord, al Centro e sulle due isole maggiori, dove “localmente si sfioreranno i 28°C”, si legge nella nota. Tuttavia, “col passare delle ore, come avviene spesso in questa stagione, aumenterà l’instabilità sulle zone montuose con il rischio di qualche isolato e veloce acquazzone in particolare sulle Alpi centro orientali (in locale sconfinamento fin verso le pianure del Friuli Venezia Giulia) e sugli Appennini tra Marche, Abruzzo e Lazio”. Si prevede bel tempo anche lunedì, con “punte massime di temperatura fin verso i 27-28°C specie sulle regioni del Centro Nord e sulla Sardegna”, prosegue il meteorologo. Questi valori tipici di metà giugno non sono però un inizio d’estate perché per martedì 20 è attesa una perturbazione atlantica, con piogge intense sulle regioni del Centro Nord. Lo scontro tra masse d’aria calda e fredda potrebbe causare “locali grandinate e nubifragi almeno fino a venerdì”. Al Sud e sulle siole maggiori persisterà invece l’anticiclone africano, con sole e caldo Nel dettaglio: Domenica 18: al Nord sole e caldo, temporali su Alpi orientali e zone vicine; al Centro soleggiato, salvo rovesci su zone interne; al Sud soleggiato. Lunedì 19: al Nord:sole e molto caldo; al Centro soleggiato; al Sud soleggiato e caldo. Martedì 20; al Nord forti temporali, temperature in calo; al Centro piogge sul versante tirrenico; al Sud soleggiato e caldo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA