Donati a bimbi organi 17enne morto in monopattino nel Barese

Il giovane è deceduto ieri. Ospedale: 'Straordinaria generosità'

Fegato, cuore, reni e cornee sono stati prelevati dal 17enne di Gioia del Colle (Bari) morto ieri a cinque giorni di distanza dall’incidente stradale in cui era rimasto vittima mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. La donazione, avvenuta con il consenso dei genitori, è stata resa nota dall’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in cui era ricoverato. “In un momento di immensa sofferenza, la famiglia ha compiuto un gesto di straordinaria generosità scegliendo la via della donazione degli organi. A loro va la nostra più sincera partecipazione e la profonda riconoscenza per un atto che ha saputo trasformare la tragedia in un dono di vita”, si legge nella nota dell’ente ospedaliero. Gli organi sono stati ricevuti da bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 anni mentre le cornee sono andate alla Banca degli occhi di Mestre. L’espianto è stato “un percorso complesso che ha coinvolto l’intera struttura ospedaliera, sia nel momento dell’accertamento della morte sia in quello del prelievo degli organi”, prosegue la nota. “Pur nell’estremo dolore di queste ore, gesti di questa grandezza ci ricordano il profondo significato della solidarietà e della vita che rinasce grazie all’altruismo”, conclude.

