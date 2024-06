Donazione scrittore a oncologia Lamezia che gli salvò la vita

agenzia

Igor Colombo versato incasso vendite durante presentazione libro

LAMEZIA TERME, 31 MAG – Donazione dello scrittore lametino Igor Colombo al reparto di oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Stamani la consegna ufficiale del ricavato ottenuto con la vendita avvenuta in occasione della presentazione della sua ultima fatica letteraria “Sarà l’aurora-la mia lotta contro il cancro” edito da Grafiché editore, svoltasi il 17 maggio scorso. Il ricavato è stato versato attraverso un bonifico all’Associazione Onlus Alice, operante nella corsia del reparto. La ricevuta dell’avvenuto versamento è stata consegnata al primario del reparto, la dottoressa Pina Molinaro, la quale ha ringraziato lo scrittore per il gesto. Tremila euro è stata la cifra raccolta nella serata di presentazione del libro, dove la città si è ancora una volta stretta intorno ad Igor Colombo e lo ha accompagnato in questo suo desiderio di donare qualcosa di concreto a quel reparto che gli ha salvato la vita. Un grazie è stato rivolto da Colombo a tutti coloro che hanno partecipato a questa gara di solidarietà. “E’ stata scritta una pagina importante per la città di Lamezia” ha detto Colombo che ha proseguito affermando che “ciò è stato possibile grazie al contributo di coloro che hanno sostenuto l’iniziativa benefica e sono stati davvero tanti quella sera che hanno affollato la sala del seminario vescovile”. Prossimo appuntamento per Colombo è per giovedì 20 giugno a Crotone dove sarà presentato il suo libro e dove il ricavato sarà donato per i malati oncologici della città pitagorica.

