Donna 59enne esce di casa e scompare nel Ferrarese

L'appello di Penelope: "Chiediamo aiuto, non era mai successo"

BOLOGNA, 19 AGO – La famiglia di una donna di 59 anni, Germana Felletti, allontanatosi di casa dalla mattina del 18 agosto, ne ha denunciato la scomparsa da Porto Garibaldi, frazione di Comacchio (Ferrara). L’associazione Penelope Emilia-Romagna lancia un appello e diffonde la foto della donna. “C’è grande preoccupazione – dice l’avvocato Barbara Iannuccelli, per l’associazione – perché la signora non si era mai allontanata da casa in questo modo e senza avvisare nessuno. Chiediamo aiuto”. “Per segnalazioni, chiamate il 112 o i carabinieri di Porto Garibaldi 0533/327128”, continua il messaggio.

