Donna 83enne trovata morta a Empoli, uomo tenta suicidio

E' successo in casa, polizia sul posto. Familiare dà l'allarme

EMPOLI (FIRENZE), 09 GIU – Una donna di 83 anni trovata morta e un uomo di 84 anni che tenta il suicidio. E’ successo stamani a Empoli (Firenze), in un’abitazione di via Buozzi. Sul posto la polizia. Sono entrambi italiani e da prime informazioni sono coniugi. L’uomo soccorso tempestivamente dal 118, riporta la questura di Firenze, è stato portato all’ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato un familiare a dare l’allarme. La donna secondo prime evidenze è stata soffocata o strangolata, il marito poi avrebbe tentato di uccidersi tagliandosi le vene. La salma è stata portata a Medicina legale, sono in corso accertamenti. Da quanto appreso l’uomo avrebbe ucciso la moglie con un sacchetto di plastica per soffocarla. L’omicidio è avvenuto nel soggiorno dell’abitazione. Sembra che la donna fosse malata da tempo. L’anziano è in stato di arresto.

