Donna accoltellata a Sassari, l’aggressore è uno zio

SASSARI, 21 GEN – La donna accoltellata nella tarda mattinata a Sassari, in un appartamento di via Cabu d’ispiga – San Francesco, nella parte alta del rione Monte Rosello, è una cinquantenne che è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. Il presunto aggressore è un 55enne, zio del marito della donna. E’ stato arrestato poco dopo il tentato femminicidio dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari, guidati dal dirigente Michele Mecca. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia di Stato e dalla pm Elena Succu, accorsa sul posto, la donna è stata colpita più volte con un coltello da cucina con una lama molto lunga. Le coltellate l’hanno raggiunta prima alla schiena, poi a un polmone e a un rene, perforandolo. Dopo essere stata colpita la donna si è rifugiata in una stanza e quando si è resa conto che il suo aggressore era andato via, ha chiesto aiuto a una vicina di casa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Mobile e un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata al Pronto soccorso in codice rosso. I poliziotti si sono messi alla ricerca del 55enne e lo hanno intercettato nella zona dopo pochi minuti. Lo hanno arrestato e accompagnato in Questura. Nell’appartamento sono arrivati anche gli agenti della Scientifica per i rilievi del caso.

