Donna accoltellata dall’ex marito a Bassano del Grappa

Aggressione

Zaia, "è in osservazione, episodio lascia sgomenti"

“Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall’ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45”. Lo rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia. “Sul luogo – riferisce Zaia – sono intervenute immediatamente le Forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere”.

