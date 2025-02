Donna accoltellata nel Fiorentino, domani i funerali

agenzia

Lutto cittadino per esequie, questa sera fiaccolata

RUFINA (FIRENZE), 11 FEB – Lutto cittadino domani a Rufina (Firenze) per i funerali di Eleonora Guidi, la 34enne accoltellata a morte sabato scorso dal convivente, Lorenzo Innocenti. Oggi è stata allestita la camera ardente nei locali dell’oratorio don Angelo Fabbri in via Martiri di Berceto, dove dalle 16 sarà possibile portarle un ultimo saluto e dove domani, alle 14,30, si svolgeranno le esequie. “Ho avuto modo di parlare con i familiari di Eleonora – dice il parroco don Luca Meacci – Sentono la pesantezza di questo momento a cui si aggiunge lo sgomento per non sapere il perché. Sono molto provati, ma è tutta la comunità di Rufina ad esserlo, è una tragedia che è stata avvertita in modo molto profondo”. In occasione del lutto cittadino, proclamato dal sindaco Daniele Venturi per “esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari”, saranno listate a lutto le bandiere presenti nel palazzo comunale e negli altri edifici pubblici e sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma. A ciò si aggiunge l’invito a sospendere le attività durante la cerimonia funebre e ad osservare un minuto di raccoglimento in concomitanza con l’inizio dei funerali. Questo pomeriggio dalle 17 ci sarà un momento di preghiera, sempre all’oratorio, mentre alle 21 è in programma la fiaccolata in piazza Umberto I organizzata dall’amministrazione comunale.

