Donna aggredita per strada a Genova, arrestato 20enne

agenzia

Aggressore messo in fuga da urla, intervengono Carabinieri

GENOVA, 17 MAR – Violenza sessuale la scorsa notte a Quinto. Una donna di 30 anni è stata aggredita da un ragazzo di 20 anni dopo essere tornata da una serata con le amiche. L’aggressore è stato individuato e arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova. Secondi quanto ricostruito, la vittima era a bordo di un autobus per tornare a casa dopo avere trascorso la serata fuori. A un certo punto il ragazzo le si è seduto accanto e ha iniziato a importunarla. Lei lo ha ignorato ma quando è scesa dal bus il giovane ha iniziato a seguirla. Appena arrivati in un posto un po’ più isolato le è piombato addosso. La vittima ha urlato e ha lottato con tutte le forze, mettendolo in fuga. Una residente, intanto, sentendo le urla ha chiamato la centrale operativa. I carabinieri, grazie alla descrizione della vittima, sono riusciti a rintracciare l’aggressore poco distante e l’hanno arrestato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA