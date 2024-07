Donna annegata a Vieste ha salvato nipote trascinata da corrente

agenzia

Era in mare con parenti, ha tenuto la piccola fuori dall'acqua

(v. ‘Si tuffa per soccorrere nipotina, annega…’ delle 20:40) (ANSA) – FOGGIA, 16 LUG – Sabina Disanti, la 57enne annegata a Vieste, ha cercato in tutti i modi di tenere a galla la nipotina di tre anni e mezzo che veniva trascinata via dalla corrente. Entrambe erano già in mare insieme – come accertato dalla Capitaneria di porto – con altri tre famigliari, due bambini e un ragazzo. All’improvviso il mare si è agitato e la corrente ha trascinato Savina e la nipotina lontano dagli altri. A quel punto Savina ha tenuto la piccola con la testa fuori dall’acqua mentre lei, probabilmente a causa di un malore provocato dallo sforzo, è annegata. Sulla spiaggia c’era anche suo marito che si è tuffato ed è riuscito a raggiungere gli altri tre membri della famiglia che erano più vicini. Mentre Savina e la nipote, portate lontano dalla corrente, sono state recuperate da un uomo a bordo di un gommone allertato da un altro bagnante che aveva notato la donna con la testa sott’acqua. E’ stato quest’ultimo a praticare alla 57enne un massaggio cardiaco sperando di poterla salvare. Ma la donna non ce l’ha fatta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA