Donna denuncia, violentata da collega a cena auguri di Natale

La presunta vittima portata in ospedale a Genova. Indaga polizia

GENOVA, 13 DIC – Una cena tra colleghi per scambiarsi gli auguri di Natale sarebbe poi degenerata in violenza sessuale. Il presunto abuso sarebbe avvenuto la scorsa notte in un locale del centro di Genova. A denunciare la vicenda è stata la vittima, una donna di 30 anni. Sulla presunta aggressione indagano gli agenti del commissariato Foce. La vittima, secondo quanto raccontato, era uscita con alcuni colleghi per la consueta cena di auguri. Nel locale avrebbe iniziato a bere e poi, in una zona più appartata, uno dei conoscenti avrebbe abusato di lei. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna. L’anziana ha visto la figlia sconvolta e le ha chiesto cosa fosse successo. Al suo racconto ha chiamato il 118 per farla portare in ospedale. Con l’ambulanza è stata portata in codice verde, quello di lieve entità, al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stato attivato il protocollo rosa. La presunta vittima è stata sottoposta agli esami medici ed è stata affiancata da una psicologa. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia successo nel locale.

