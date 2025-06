Donna di 65 anni muore per shock anafilattico in studio medico

agenzia

È successo a Sinnai, nel sud Sardegna

SINNAI, 20 GIU – Tragedia in un ambulatorio medico a Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Una donna di 65 anni è morta presumibilmente per uno shock anafilattico. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata. La donna era andata dal medico perché non si sentiva bene e durante la visita sarebbe andata in shock. Non è chiaro se in ambulatorio abbia ingerito dei farmaci o le sia stata praticata una puntura. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Sinnai e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire dettagliatamente l’episodio, la Procura è stata informata del caso e sta coordinando gli accertamenti della polizia locale.

