Donna e bimba morte: alcune segnalazioni su identità, verifiche

agenzia

Chiamate dopo diffusione tatuaggi, nuovi sopralluoghi nel parco

ROMA, 10 GIU – Stanno arrivando le prime chiamate dopo la diffusione delle immagini dei tatuaggi presenti sul corpo della donna trovata morta sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma, a circa duecento metri di distanza dal corpo di una bambina di pochi mesi. Segnalazioni su cui sono in corso verifiche degli investigatori della Squadra Mobile di Roma che sono al lavoro per identificare i due cadaveri e fare piena luce sulla vicenda. La polizia anche oggi è tornata nel parco per nuovi sopralluoghi e per raccogliere elementi utili alle indagini.

