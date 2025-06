Donna e bimba morte: Questura diffonde immagini tatuaggi

agenzia

Appello polizia per l'identificazione a contattare il 112

ROMA, 09 GIU – Diffuse dalla Questura di Roma le immagini con la ricostruzione dei tatuaggi presenti sul corpo della donna trovata morta sabato pomeriggio all’interno di villa Pamphili a Roma, a circa duecento metri dal cadavere di una bimba di pochi mesi. Si tratta, in particolare, di una rosa sul piede destro vicino al malleolo, di un disegno floreale con una stella sulla fascia addominale e di un surf con un teschio sul braccio destro. La polizia fa appello a chiunque abbia eventuali segnalazioni utili per l’identificazione a contattare il Nue 112. Viene spiegato che la donna ha un’età presumibile tra i 20 e 30 anni, capelli chiari, alta circa un metro e 64 centimetri e pesava circa 58 chili. Non si esclude, viene aggiunto, che si accompagnasse alla bambina che aveva tra i sei mesi e un anno.

