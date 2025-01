Donna investita e uccisa sulla statale 106,ai domiciliari 35enne

agenzia

Corigliano Rossano,conducente auto risultato positivo controlli

CORIGLIANO ROSSANO, 30 GEN – E’ stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, il conducente 35enne del mezzo che ieri a Corigliano Rossano ha investito e ucciso una donna di origini bulgare sulla statale 106 in località Torricella. Le analisi alcolemiche e tossicologiche effettuate sull’uomo dal personale sanitario dell’ospedale di Rossano, fanno sapere i carabinieri, “hanno permesso di rilevare una ‘positività’ all’assunzione di sostanze stupefacenti”. Il fatto è accaduto all’alba di ieri mentre la donna, che è morta sul posto per la gravità delle ferite riportate, si trovava sul ciglio della strada. I rilievi sul luogo dell’incidente stradale sono stati effettuati dai carabinieri della Sezione radiomobile del Reparto territoriale di Corigliano Rossano con il coordinamento della Procura di Castrovillari. In questo ambito sono stati svolti tutti gli approfondimenti anche quelli di natura tecnica che messi in correlazione tra loro hanno permesso di ipotizzare e contestare al 35enne l’ipotesi dell’omicidio stradale.

