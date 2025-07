Donna investita e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo

agenzia

Inutili i soccorsi del 118, indagini dei carabinieri

PORTO CERVO, 08 LUG – Una donna è stata investita e uccisa nella tarda mattinata da un’auto a Porto Cervo. Secondo le prime informazioni dei carabinieri intervenuti sul posto, la donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava attraversando sulle strisce pedonali in via della Goletta, all’ingresso di Porto Cervo in Costa Smeralda. La donna è stata travolta da un’auto e nonostante i soccorsi del 118 è deceduta. I carabinieri della Stazione di Porto Cervo e della Compagnia di Olbia stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la tragedia.

