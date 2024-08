Donna morsa da un ragno violino a Venezia, non è grave

agenzia

Punta dall'aracnide nella doccia di casa, curata con antibiotici

VENEZIA, 20 AGO – Una giovane donna 25enne è stata punta in casa a Venezia da un ragno ‘violino’. Non si era accorta della presenza dell’aracnide – si trovava nella doccia – e inizialmente non aveva dato molto peso alla puntura. Quando la gamba su cui era stata morsa ha iniziato a farle male, si è recata in ospedale; il gonfiore sulla parte sembrava tuttavia quello di una banale puntura da insetto, ed è stata rimandata a casa. Dopo pochi giorni però la ferita è diventata nera (la necrosi cutanea) ed è ritornata all’ospedale. A questo punto l’ipotesi che fosse stata morsicata da un ragno violino è divenuta la più probabile. Vista l’assenza di altri gravi sintomi, alla giovane è stata prescritta una terapia antibiotica, che ha dato effetti positivi. La situazione della 25enne, che ora sta bene, è stata monitorata costantemente da un centro medico specializzato di Marghera, che per ogni evenienza ha messo in contatto la paziente anche con il Centro antiveleni di Bologna.

