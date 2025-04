Donna morta a Bologna, si attendono risposte dall’autopsia

agenzia

Sempre ricercato il compagno, tracce recenti di lui nella casa

BOLOGNA, 11 APR – Non è ancora stata fissata, ma sarà eseguita la prossima settimana l’autopsia per chiarire le cause della morte di Tania Bellinetti, la cassiera 48enne morta martedì 8 aprile a Bologna, cadendo da un balconcino al terzo piano della casa dove viveva in via Tolstoj a Bologna, in zona Barca. Il pm Marco Forte, titolare del fascicolo e che sta coordinando le indagini della squadra mobile, chiederà al medico legale, Arianna Giorgetti, di svolgere un’ampia serie di accertamenti aggiuntivi sul corpo, volti per esempio a constatare la presenza di fratture o lesioni provocate da qualcosa di diverso alla caduta dall’alto. Continua intanto ad essere ricercato il compagno tunisino della 48enne, che in passato era stato condannato per maltrattamenti ai suoi danni e da dicembre 2024 destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, non eseguita, conseguenza di un’ulteriore denuncia della donna. Non risulta che la coppia fosse convivente, ma risultano tracce recenti della presenza dell’uomo in zona. Non è confermata la notizia per cui sarebbe stato visto da qualcuno sul balcone, quando la donna è caduta.

