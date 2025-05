Donna morta a Fregene, è stata uccisa con 15 coltellate

Indagini

Nessun segno di effrazione, forse conosceva l'assassino

Stefania Camboni, trovata morta in casa a Fregene, è stata uccisa con 15 coltellate sferrate, tra l’altro, all’addome e una profonda alla gola. La Procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, procede per omicidio. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la donna con molta probabilità conosceva l’assassino: non ci sono segni di effrazioni nè oggetti e soldi spariti da casa. Il figlio della donna, che ha trovato il cadavere, e la compagna sono stati ascoltati. La procura sta verificando se la famiglia aveva problemi economici o contenziosi legati a questi.

