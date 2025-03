Donna morta a Spoleto, il compagno minacciava di suicidarsi

agenzia

L'uomo bloccato dopo 'una lunga opera di persuasione'

SPOLETO (PERUGIA), 26 MAR – E’ stato convinto dalla polizia a non gettarsi nel vuoto dopo una “lunga ed estenuante opera di persuasione” l’uomo bloccato a Spoleto sul ponte delle Torri, già più volte teatro di numerosi suicidi. Si tratta del compagno di una trentaseienne trovata morta in casa e per la quale si sospetta un femminicidio. L’uomo, di 47 anni, è stato condotto presso gli uffici del commissariato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una volante della polizia aveva individuato presso il Ponte delle Torri un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che minacciava di suicidarsi. Visibilmente agitato, ha fatto intendere agli agenti di avere compiuto un atto violento. Un’altra pattuglia si è quindi portata presso l’abitazione dove il quarantasettenne conviveva con la compagna al fine di verificare quanto da lui dichiarato. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, gli agenti sono entrati all’interno dell’abitazione dove hanno trovato il corpo della donna.

