Donna morta in casa a Sassari, decesso per cause naturali

Arrivati gli esiti dell'autopsia disposta dalla procura

SASSARI, 24 LUG – La donna 32enne, di origine romena, trovata senza vita domenica sera in appartamento affittato come casa vacanze a Sassari, è morta per cause naturali. Secondo l’autopsia eseguita questa mattina nell’Istituto di medicina legale di Sassari, dal medico Salvatore Lorenzoni, incaricato dalla Procura, a causare il decesso è stata un’emorragia cerebrale. Sul corpo della donna non sono state trovare né ferite né contusioni. Ora il medico legale ha 60 giorni di tempo per depositare alla Procura la relazione completa sull’esame necroscopico. All’analisi sul corpo della donna ha presenziato anche l’avvocata Rosa Maria Cocco, incaricata dal compagno della 32enne di curare gli interessi della famiglia. “Era arrivata a Sassari da pochi giorni e stava per firmare un contratto di lavoro come addetta alle pulizie proprio nella casa dove è stata trovata priva di vita”, spiega l’avvocata. Dopo il ritrovamento del cadavere, il pm, Ermanno Cattaneo, aveva disposto l’autopsia e messo sotto sequestro l’appartamento, di proprietà di una nota famiglia di professionisti che lo affitta come casa vacanze. L’autopsia dovrebbe avere sciolto ogni dubbi sulla morte e la salma sarà ora restituita ai familiari.

