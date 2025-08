Donna morta in casa nel Parmense, indagano i carabinieri

agenzia

Sospetti per un trauma cranico e una lite nell'appartamento

PARMA, 05 AGO – E’ avvolta nel mistero a Polesine Zibello, nel Parmense, la morte di una donna indiana di 70 anni. La vicenda risale a ieri mattina quando, in una abitazione di uno stabile di Via Verdi, è stato richiesto l’intervento del 118 per una donna che avrebbe accusato un malore. Trasportata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore la 70enne è morta poco dopo il ricovero: lì i medici avrebbero riscontrato anche un trauma cranico. Dal pomeriggio di ieri sono partiti però gli accertamenti da parte dei Carabinieri che hanno raccolto testimonianze e avviato una ispezione nell’appartamento di Via Verdi. In corso di valutazione anche le voci su una eventuale lite familiare che sarebbe andata in scena nella casa. Sulla vicenda vige il più stretto rigoroso riserbo. L’abitazione di Polesine Zibello è stata posta sotto sequestro.

