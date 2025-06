Donna morta recuperata dal fiume Noce in Trentino

agenzia

Corpo avvistato da una passante in località Monclassico

BOLZANO, 19 GIU – Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dal fiume Noce, in Trentino. Questa mattina una passante ha avvistato il corpo in acqua in località Monclassico e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Malè e i soccorritori che hanno recuperato la salma della donna tra i 40 e i 50 anni. Il decesso dovrebbe risalire a qualche giorno fa. I militari sono al lavoro per risalire all’idenità della donna.

