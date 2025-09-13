Donna morta sul litorale pescarese, sospetto annegamento

agenzia

Accertamenti in corso da parte della Guardia Costiera

MONTESILVANO, 13 SET – Una donna è morta nel tardo pomeriggio di oggi per una probabile sindrome da annegamento in un tratto di mare nei pressi della spiaggia libera di Montesilvano, sul litorale pescarese. Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno eseguito come da protocollo le manovre di rianimazione ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Dell’accaduto si stanno occupando i militari della Guardia Costiera che informeranno l’autorità giudiziaria competente.

