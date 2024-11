Donna muore nell’incendio di un appartamento nel Milanese

agenzia

Illesa la figlia che era con lei, ignote le cause

MILANO, 08 NOV – Una donna è morta in un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento a Mediglia, nel Milanese. Ne danno notizia i vigili del fuoco secondo i quali è rimasta illesa la figlia che in quel momento si trovava con la madre. Nonostante l’arrivo sul posto in pochi minuti della Squadra del Distaccamento di Gorgonzola, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’appartamento posto al pianterreno dello stabile è stato messo in sicurezza. Sono intervenuti anche i carabinieri e personale 118. Ancora da accertare le cause che hanno portato allo sviluppo improvviso dell’incendio.

