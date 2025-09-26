Donna non vedente salva l’anziana madre dal rogo di casa

agenzia

Salvati anche i due cani, abitazione inagibile nella Bergamasca

BERGAMO, 26 SET – Una donna non vedente ha salvato l’anziana madre dall’incendio della loro abitazione. È accaduto oggi pomeriggio a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, dove una villetta di due piani è stata interessata da un rogo causato probabilmente da un cortocircuito elettrico. In casa c’erano madre e figlia: quest’ultima era al piano superiore con due cani, mentre al piano terra c’era l’anziana madre. La donna al primo piano, avvertito un forte odore di bruciato, ha dato subito l’allarme e portato in salvo la madre e i due cani prima che il rogo si propagasse. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviglio e da Dalmine, insieme ai carabinieri della stazione di Fara Gera d’Adda che hanno messo in sicurezza l’area. L’abitazione è inagibile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA