Donna originaria della Valtellina scomparsa da giorni a Berlino

Ricerche in Germania, gli appelli della famiglia

LIVIGNO, 02 AGO – Grande preoccupazione in Valtellina per la scomparsa di Nicol Silvestri, 36enne originaria di Livigno, ma residente in Germania, di cui si sono perse le tracce da alcuni giorni a Berlino, dove abita da qualche tempo. A lanciare l’allarme sono stati amici e familiari, allarmati dal fatto di non avere più notizie di lei da giorni. Hanno quindi deciso di diffondere un appello sui social. Stando alla descrizione fornita in un volantino dalla famiglia, Silvestri è alta circa un metro e 65, ha diversi tatuaggi sulle braccia e il piercing sul setto nasale. Ha capelli castani e occhi marroni. Chi la cerca ha segnalato che la donna potrebbe trovarsi in stato confusionale e avere il suo gatto con sé. I connazionali italiani residenti nella capitale tedesca hanno fatto girare l’appello della famiglia su Facebook. Chiunque abbia visto Silvestri è invitato a segnalarlo alle autorità competenti (l’ambasciata italiana a Berlino) o alla famiglia stessa, i cui contatti sono stati condivisi nell’appello. Alan, il fratello, ora si trova a Berlino e la speranza è naturalmente quella di ritrovarla quanto prima. “Si tratta di una situazione delicata”, ha detto il valtellinese.

