Donna rischia di essere sbranata in casa dai suoi 13 pitbull

agenzia

E' successo a Cagliari, viveva con 5 cani adulti e 8 cuccioli

CAGLIARI, 09 APR – E’ stata aggredita dai suoi pitbull e ha rischiato di essere sbranata una donna di 38 anni, soccorsa ieri notte in un’abitazione di piazza delle Muse a Cagliari. Per salvarla sono dovuti intervenire gli accalappiacani che hanno bloccato gli animali e permesso l’accesso in casa agli agenti della squadra volante, della polizia locale e del 118. Al numero unico emergenze è arrivata una telefonata che segnalava il caso della donna aggredita dai propri cani. Arrivati sul posto, gli agenti della Questura di Cagliari hanno trovato cinque pitbull di grosse dimensioni liberi davanti all’ingresso. Impossibile entrare. A quel punto è stato chiesto l’intervento degli accalappiacani che hanno bloccato gli animali. Sul posto sono arrivati anche il veterinario dell’Asl e la polizia locale. La 38enne è stata soccorsa e trasportata al Policlinico di Monserrato, dove è stata medicata per escoriazioni e ferite in diverse parti del corpo. La donna è stata dimessa in nottata con una prognosi di dieci giorni. Dentro la casa i poliziotti hanno trovato altri otto cuccioli di pitbull. Tutti i cani sono stati trasferiti al canile Dog Hotel. La polizia municipale ha avviato una serie di accertamenti per verificare la microchippatura di tutti gli animali. Ma non solo. Si stanno valutando le condizioni di salute e l’eventuale affidamento ad altri proprietari: i cani dai primi accertamenti erano malnutriti. Inoltre gli agenti della Sezione di vigilanza ambientale della municipale dovranno stabilire se un numero così elevato di cani poteva essere tenuto in un’ abitazione.

