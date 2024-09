Donna scompare con la figlia di tre anni nel Trevigiano

agenzia

A casa cellulare e documenti, la sua auto ritrovata vuota

TREVISO, 14 SET – Una donna di 45 anni di Miane (Treviso) è scomparsa da casa ieri sera assieme alla figlia di tre anni. La segnalazione della scomparsa è stata fatta dal compagno e quindi diramata dalla Prefettura di Treviso. La 45enne, che viaggia a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco, che è stata ritrovata poco fa nei pressi di un ponte, a Vidor, con nessuno all’interno. La 45enne ha lasciato a casa il telefono cellulare ed il portafoglio con i documenti. Le ricerche di madre e figlia sono in corso in tutta la provincia e nei territori limitrofi; si stanno verificando anche i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dispositivi per il riconoscimento automatico della targa. La donna è alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra.

