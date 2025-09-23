Donna scomparsa in Gallura, c’è un indagato

agenzia

Procura di Tempio ha aperto inchiesta, la 33enne sparita a Palau

TEMPIO PAUSANIA, 23 SET – Ci sarebbe un indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre scorso a Palau, in Gallura. La Procura di Tempio Pausania, guidata da Gregorio Capasso, ha aperto un’inchiesta per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna che aveva trascorso una serata in compagnia di un gruppo di amici all’interno di un noto locale di Palau. A dare l’allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche iniziate dalle prime ore del 12 settembre erano stati i familiari di Cinzia Pinna. La sorella ha lanciato anche vari appelli sui profili social. Volontari della protezione civile, Carabinieri e i vigili del fuoco di Arzachena insieme con l’Unità di Comando Avanzato di Sassari hanno messo in campo le unità cinofile e i sapr con i droni per setacciare la zona dell’agro di Palau e nella zona di Capo Ferro a Porto Cervo. Oggi le ricerche sono momentaneamente sospese a causa del maltempo, ma riprenderanno non appena la situazione meteo migliorerà.

