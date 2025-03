Donna scomparsa nel Torinese, sue le ossa in Val di Susa

agenzia

La conferma arriva dal test del Dna

TORINO, 07 MAR – Sono di Mara Favro, la donna scomparsa in valle di Susa, nel Torinese, nella notte fra il 7 e l’8 marzo del 2024, le ossa recuperate nei giorni dai carabinieri e dai vigili del fuoco in un terreno della valle. Lo si ricava da una comunicazione inoltrata ai due indagati (l’ex datore di lavoro e un ex collega, che hanno sempre negato ogni coinvolgimento) con l’annuncio che dovrà essere disposta un’autopsia per accertare la causa della morte. La conferma è arrivata dal test del Dna sui reperti.

