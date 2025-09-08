Donna soccorre l’accoltellata dall’ex: «I maschi sono scappati via»

La testimonianza

L'episodio in una sala slot di Marostica (Vicenza), il racconto: «Si è aggrappata a me insanguinata»

«Non è importante quel che ho fatto, ma quel che andava fatto. C’erano un bel numero di maschi nel locale, ma il loro unico pensiero è stato scappare». È la testimonianza, resa a Il Gazzettino, della donna di 51 anni che sabato sera ha aiutato la barista di una sala slot di Marostica (Vicenza) a sfuggire alla furia dell’ex marito che voleva ucciderla a coltellate.

«Io la conosco quella donna – ha raccontato -. Avevamo appena commentato il mio completo bianco e pochi minuti dopo era macchiato del suo sangue. Si è aggrappata a me insanguinata, era terrorizzata, mi implorava. Ho pensato che spettava a me salvarla da quelle coltellate, da quei pugni. Il locale era pieno ma sono scappati tutti. E lei ha chiamato me piangendo. Chiedeva aiuto. Mi chiamava per nome».Davanti all’aggressore, prosegue la donna, «ho cercato di mediare, con un contatto visivo prima. L’ho guardato negli occhi e mi sono resa conto che aveva le pupille dilatate. Per qualche istante mi ha guardato ma poi doveva finire quel che aveva iniziato. Gli ho detto che non era il luogo adatto per discutere, che c’era gente, che si trattava di un locale pubblico. Ho continuato a ripeterlo solo per distrarlo e guadagnare attimi preziosi, fino all’arrivo dei carabinieri. Io ero riuscita a chiamarli ma non ero stata la sola, ho saputo dopo». Degli uomini presenti in sala «un anziano aveva provato a fermarlo ma è stato spintonato, e così tutti gli altri si sono dileguati. Io mi sono ritrovata da sola. Questo è un pensiero che ancora mi fa stare male», conclude.

