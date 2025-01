Donna suicida, i figli sono stati affidati al padre

agenzia

Resta aperto il fascicolo penale sulla morte della donna

GENOVA, 10 GEN – Il giudice Domenico Pellegrini ha chiuso la causa per la separazione tra la donna albanese che si è tolta la vita nei giorni scorsi a Genova e il marito. I quattro figli della coppia sono stati affidati al padre che ha la potestà genitoriale, mai venuta meno nel corso del procedimento. La donna, secondo quanto emerso dopo la sua morte, era in uno stato di ansia proprio perché temeva che la causa aperta con il marito potesse finire con l’affidamento dei figli all’uomo. Il fascicolo penale sulla morte della donna che si era gettata dalla finestra di casa, in cui si ipotizza l’istigazione al suicidio, resta aperto in attesa di sentire la sorella della vittima. La donna si era gettata anche lei dalla finestra alcuni secondi dopo ma è sopravvissuta al volo dal quarto piano. E’ ancora ricoverata all’ospedale San Martino. Non sa ancora della morte della sorella ma la prossima settimana sarà sentita dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Luca Monteverde, per ricostruire con esattezza cosa sia successo quel giorno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA