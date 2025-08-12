Donna travolta e uccisa a Milano, presi quattro ragazzini

agenzia

Sono tre bambini e una bambina non imputabili

MILANO, 12 AGO – Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che erano a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. I quattro erano fuggiti. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni

