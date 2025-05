Donna trovata morta a casa nella vasca da bagno

agenzia

Nel Salernitano. Ipotesi suicidio, ma cc indagano a 360 gradi

SALERNO, 23 MAG – Una donna cinquantenne è stata trovata morta nella sua abitazione di Soccorso, frazione del comune di Fisciano (Salerno). Il corpo era riverso nella vasca da bagno e, nelle vicinanze, sarebbe stato trovato anche un coltello. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi della donna che, non vedendola rientrare al lavoro nel pomeriggio, si sono recati a casa sua. All’arrivo dei soccorritori la 50enne era già morta. Da ore i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, sono all’interno dell’abitazione per effettuare tutti gli accertamenti. Tra le ipotesi, non si esclude il suicidio, ma gli investigatori stanno effettuando rilievi approfonditi ed indagano a 360 gradi per avere un quadro chiaro su quanto accaduto.

