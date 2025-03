Donna trovata morta in casa a Trieste con taglio alla gola

Indagini

Il corpo in un appartamento in centro, indagano i carabinieri

Una donna anziana è stata trovata morta in un appartamento nel centro storico di Trieste. Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio e, secondo quanto scrive il sito TriestePrima, presenterebbe un taglio alla gola. L’appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori. Sono al lavoro i Carabinieri, giunti insieme con i vigili del fuoco e con il personale sanitario del 118.