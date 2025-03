Donna trovata morta in casa, il marito indagato per omicidio

agenzia

La prima ipotesi era che la 39enne si fosse uccisa, l'uomo nega

COMO, 12 MAR – La Procura di Como ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia Daniele Re, 40 anni, residente a Veniano (Como), marito di Ramona Rinaldi, 39 anni, la donna trovata morta in casa lo scorso 21 febbraio. Quel giorno era stato proprio il marito a chiamare i soccorsi sostenendo che la moglie si fosse chiusa a chiave in bagno e non rispondesse più. Inizialmente era sembrato che la donna si fosse uccisa. Gli esiti dell’autopsia non avevano chiarito l’accaduto. Alle prime indagini era seguita una serie di accertamenti che aveva portato investigatori e inquirenti ad allargare il ventaglio delle ipotesi e a chiedere l’intervento dei carabinieri del Ris di Parma, arrivati ieri mattina nell’abitazione. L’uomo, interrogato dal pubblico ministero e difeso dall’avvocato Davide Montani, ha negato ogni responsabilità rispetto alla morte della moglie.

